Affaire Babacar Fall : un autre journaliste et un technicien de la Rfm arrêtés puis libérés, le signal de la Tfm coupé sur la TNT

Le paysage médiatique sénégalais est secoué par une nouvelle vague d'interpellations. Ce mercredi matin, la police a fait irruption dans les locaux de la Radio Futur Média (Rfm) menant à l'arrestation du journaliste Babacar Fall, de son collègue Cheikh Tidiane Diagne et d'un technicien Abdou Thiam. Ces deux derniers auraient filmé la scène.



Selon les dernières informations, le technicien et le journaliste Cheikh Tidiane Diagne ont été libérés après leur audition.



L'interpellation du journaliste Babacar Fall aurait été motivée par la diffusion, en direct de l'émission « Rfm Matin », avec Madiambal Diagne actuellement en France. Selon la journaliste Sokhna Natta Mbaye, le signal de la Tfm a été coupé sur la TNT suite à l'arrestation de Babacar Fall.



Ces événements font suite à l'interpellation, survenue la veille, mardi, de Maimouna Ndour Faye, journaliste et directrice générale de la 7TV. Cette dernière a été cueillie en direct lors de son émission « L’Invité de MNF » avec Madiambal Diagne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international.