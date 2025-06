Affaire Bachir Fofana : le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye auditionné par la DIC

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a été auditionné par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre d’une procédure visant le journaliste Bachir Fofana, poursuivi pour diffusion présumée de fausses nouvelles liées à un marché public portant sur l’acquisition de véhicules pour les députés.



Selon le journal Libération, El Malick Ndiaye a dénoncé ce qu’il considère comme une campagne de désinformation orchestrée contre sa personne et contre l’institution qu’il dirige. Il accuse Bachir Fofana d’avoir publiquement affirmé que le marché avait été attribué à Cheikh Guèye, une personne placée sous contrôle judiciaire pour corruption présumée et association de malfaiteurs.



« Ce discours mensonger associe l’Assemblée nationale à une affaire judiciaire en cours », a-t-il déclaré, estimant que ces propos portent atteinte à la crédibilité du Parlement et relèvent d’une tentative délibérée de le discréditer personnellement.



Le président de l’Assemblée a souligné qu’en tant que figure publique très exposée, ses faits et gestes sont largement relayés et commentés, parfois avec des arrière-pensées politiques ou médiatiques.



« Des individus malintentionnés, avec leurs complices, s’évertuent à diffuser de fausses nouvelles sur l’acquisition de véhicules par l’Assemblée nationale », a-t-il accusé, ajoutant que ces affirmations sont relayées sans vérification par certains chroniqueurs et internautes.



Il a aussi mis en garde contre les effets de telles allégations, qui selon lui, jettent un discrédit injustifié sur des procédures légales, en suggérant à tort une association entre la commande publique et une affaire judiciaire en cours.



Sur la base des articles 255 et 260 du Code pénal, El Malick Ndiaye a porté plainte contre Bachir Fofana, ainsi que contre ses complices et commanditaires présumés, pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Bachir Fofana a été placé sous mandat de dépôt et sera jugé dans le 3 juillet prochian.