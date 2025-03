Affaire Badara Gadiaga : « il est temps de repenser la chronique sur l’espace audiovisuel », Cheikh Tidiane Youm

Le chroniqueur, de la TFM Badara Gadiaga fait le buzz depuis le week-end. Les propos qu’il a tenus lors de l’émission Jakaarlo suscitent toujours des réactions.



À ce sujet, Cheikh Tidiane Youm, responsable politique au sein du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), a dénoncé l’attitude de certains chroniqueurs qu’il accuse de déformer les faits et de favoriser la médiocrité dans le paysage médiatique sénégalais.



« Le chroniqueur doit être spécialisé dans un domaine particulier, il doit exceller dans le partage d’expertises pointues. Mais à l’ère de la médiocrité chronique, certains chroniqueurs découpent, permutent et organisent les faits selon leurs propres préoccupations. Et ce, faisant, ils créent la confusion et font la promotion de la médiocrité. Il est temps de repenser la chronique sur l’espace audiovisuel », a-t-il posté sur X.