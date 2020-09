Affaire Batiplus : Rachelle Sleytaly sort de prison

Rachelle Sleylaty, arrêtée et placée sous mandat de dépôt dans l’affaire Batiplus, une filiale du Groupe Batimat, vient de recouvrir la liberté. Selon les informations de Libération online, le doyen des juges lui a accordé la liberté provisoire.



Le parquet ne s’était pas opposé à sa demande de mise en liberté provisoire. La main levée du mandat de dépôt est en cours de transmission au Camp pénal.



Pour rappel, Rachelle Sleylaty, son fiancé Rabith Kfoury et ses parents sont poursuivis pour des chefs d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de confiance, blanchissement et complicité.



Le magistrat du premier Cabinet avait déclenché la traque de tous les biens et actions concernant les personnes visées suite à une plainte de la famille de Farés (Mouhamed, Muheydine, et Hassan) propriétaires des sociétés Batiplus, Batimat, Kiréne contre Rachelle Sleylaty pour détournement de 2,8 milliards de FCFA.