Affaire Boffa bayotte : le tribunal de Ziguinchor rend son verdict demain lundi

Le délibéré de la tuerie de Boffa-Bayotte est attendu demain lundi. Le Tribunal de grande instance de Ziguinchor, au sud du Sénégal, va rendre son verdict dans cette affaire qui date de janvier 2018.



Il faut noter que la réclusion criminelle à perpétuité a été requis contre René Capin Bassène, Omar Ampoi Bodian, le chef rebelle César Atoute Badiate (jugé par contumace) et dix autres accusés par l’avocat général qui a eu la main lourde contre les prévenus dans ladite affaire.



De son coté, la défense qui a tenté de démonter les éléments du maître des poursuites a requis la relaxe pure et simple des prévenus pour défaut de preuves suffisantes.



Le 6 janvier 2018, 13 jeunes ramasseurs de bois, ont été tués dans la forêt de Boffa Bayotte. L’affaire avait ému l’opinion et porté un coup d’arrêt à la longue période d’accalmie notée en Casamance.