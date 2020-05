Affaire Boughazelli: ses avocats introduisent une nouvelle demande de liberté provisoire

Les multiples renvois des demandes de liberté provisoire pour l’ex-député Seydina Fall dit Boughazelli, n'arrêteront pas ses avocats. Ces derniers ont encore introduit une nouvelle demande auprès du Doyen des juges d’instruction pour sortir leur client de prison, arrêté dans une affaire de faux billets.



Me Ciré Clédor Ly et ses camardes comptent tout mettre en oeuvre pour obtenir gain de cause. Car, ont-ils informé, leur client est très malade. «Boughazelli est très malade et je ne cesse d’attirer l’attention du juge d’instruction sur cela. Aujourd’hui, il doit pouvoir être libéré pour raison de santé », persiste et signe la robe noire.



Si le juge d’instruction avait refusé plusieurs fois les demandes de liberté provisoire pour Boughazelli, c’est parce que ce dernier n’avait pas été entendu sur le fond. Me Ciré Clédor rassure, cette fois-ci, que son client sera bientôt entendu, dans les colonnes du journal "Les Echos".



Seydina Fall alias Boughazelli avait été arrêté et Inculpé depuis le 22 novembre 2019 « pour association de malfaiteurs, corruption et trafic de faux billets de banque ».