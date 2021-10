Affaire Chebeya-Bazana en RDC: le colonel Mwilambwe accepte de comparaître

Condamné par contumace à la peine capitale il y a quelques années, le policier en cavale Paul Mwilambwe a pris la décision de comparaître volontairement. Il devrait donc être entendu dans les tout prochains jours. De la Belgique où il se trouve, Mwilambwe a envoyé une procuration à son avocat, Me William Wenga : « Paul Mwilambwe pourra être à Kinshasa entre le 15 et le 20 novembre. Il a décidé de venir comparaître ».



Le lieutenant Katebere nie avoir été présent durant la nuit

Mercredi 27 octobre, le lieutenant Katebere a été entendu comme témoin. Il était responsable de l’équipe militaire qui était positionnée à proximité du site où, selon le prévenu Jacques Mugabo, Fidèle Bazana a été enterré dans la nuit du 1er au 2 juin 2010. Cet officier qui était censé être à son poste ce jour-là, a prétendu qu'il était absent pour des raisons familiales.



Mais l’avocat de la partie civile Me David Tshimanga ne le croit pas : « Avec la déposition de Mugabo, avec la déposition de tous ceux que nous avons aujourd’hui, nous comprenons effectivement que c’était un plan qui avait été préparé et que l’association de malfaiteurs est effectivement la prévention qui doit être mise dans le chef [d'accusation ndlr] de tous ces gens ».



Une fouille sollicitée par le ministère public est prévue sur ledit site après la confrontation entre le témoin Katebere et les deux prévenus Jacques Mugabo et le général Zelwa Katanga alias Djadjidja.