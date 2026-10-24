Affaire Diodio Glow Skin - Rox : vers l’ouverture d’une instruction judiciaire

Mame Diarra Thiam, connue sous le nom de “Diodio Glow Skin”, et l’influenceuse Rokhaya Fall, alias “Rox”, sont placées en garde à vue dans les locaux de la Division spéciale de la cybersécurité (DSC). Selon L’observateur, elles pourraient être déférées ce lundi 26 octobre devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. Le dossier, qui mêle aveux, contestations de transferts d’argent et arguments juridiques, pourrait déboucher sur l’ouverture d’une instruction.



Lors de son interrogatoire, jeudi, Diodio Glow Skin aurait d’abord cédé face aux éléments technologiques présentés par les enquêteurs. Elle aurait reconnu avoir financé une entreprise de dénigrement et aurait elle-même fourni la liste des personnes qu’elle aurait ordonné de “lyncher”, ainsi que les noms d’influenceurs rémunérés pour cela.



Mais la situation aurait changé lors de la confrontation avec Rox, vendredi. Cette dernière niant toute activité criminelle, Diodio Glow Skin serait revenue sur ses déclarations et aurait adopté la même ligne de défense que l’influenceuse. Les deux femmes assurent que les millions de francs CFA transférés ne correspondaient pas à une rémunération de la cyber-haine, mais à des “donations caritatives pour des œuvres sociales”, notamment dans la lutte contre le cancer.



Un audio privé jugé incriminant



Cette explication philanthropique n’aurait toutefois pas résisté à l’expertise numérique de la DSC. Les enquêteurs auraient découvert un enregistrement audio privé entre Rox et Adamo. Dans cette note vocale extraite du cloud, les deux personnes ne parleraient ni de malades ni d’œuvres de bienfaisance.



Selon des sources de L’Observateur, elles évoqueraient de façon pragmatique l’argent reçu de Diodio Glow Skin et la répartition des 7 millions de FCFA entre elles.



Rox également poursuivie



Selon L'Obs, contrairement à certaines informations, Rox n’aurait pas été entendue comme simple témoin. Elle est elle-même poursuivie dans cette affaire. Déjà condamnée à six mois de prison dans le dossier de la “guerre des TikTokeuses”, elle pourrait voir sa situation s’aggraver si son implication dans ce nouveau dossier est confirmée.



Les avocats contestent la procédure



Les conseils des deux prévenues ont défendu leurs positions dans les coulisses judiciaires. Me Alioune Badara Fall, avocat de Diodio Glow Skin, dénonce une arrestation arbitraire et critique le parquet de Pikine. Il estime que le dossier aurait dû être classé sans suite faute de preuves suffisantes. “L’injustice, c’est le fait de vouloir reprocher à une personne d’avoir donné son argent à qui elle veut”, soutient-il, ajoutant qu’un procureur ne devrait pas “chercher le buzz à travers des célébrités”.



De son côté, Me Taha Cissé, avocat de Rox, invoque le principe du non bis in idem, selon lequel une personne ne peut être jugée deux fois pour les mêmes faits. Il rappelle que sa cliente a déjà été condamnée à six mois ferme dans l’affaire de la guerre des TikTokeuses, une décision actuellement en appel.



Pour les spécialistes, cet argument ne tiendrait cependant pas, la complicité reprochée à Diodio Glow Skin constituant une infraction nouvelle et distincte.



En raison de la complexité du dossier, de l’implication de comptes bancaires à l’étranger et de personnes restant à auditionner, la garde à vue des deux femmes court jusqu’à ce lundi. Elle pourrait être prolongée. À défaut, Mame Diarra Thiam et Rox pourraient être déférées au parquet ce lundi 26 octobre 2026.



Selon les informations recueillies, le procureur pourrait opter pour l’ouverture d’une information judiciaire.