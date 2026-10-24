Axe Ndande-Kébémer : six morts et plusieurs blessés dans une collision frontale entre un camion et un minicar

Un grave accident de la circulation s’est produit ce vendredi 23 octobre 2026, aux environs de 21 heures, sur l’axe Ndande-Kébémer. Un camion et un minicar sont entrés en collision, faisant 6 morts sur le coup, selon les informations de la RFM.



Les sapeurs-pompiers éprouvent des difficultés pour dégager les corps coincés dans le minicar. Les blessés ont été évacués vers les structures sanitaires. Le bilan global reste attendu auprès des autorités compétentes.