JOJ Dakar 2026 : le CEMGA et le COJOJ font le point sur les préparatifs

Le Vice-amiral d’escadre Oumar Wade, Chef d’état-major général des Armées (CEMGA), a été reçu par Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, le jeudi 22 octobre 2026 à Eden Rock. L’information est rapportée par la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA).



Cette visite s’inscrit dans le cadre du partenariat direct entre les Armées et le COJOJ. Elle a été l’occasion d’échanger sur les derniers ajustements en vue des Jeux olympiques de la jeunesse.



Selon la même source, l’objectif était notamment de faire le point sur les volets sécuritaire, sanitaire et logistique, afin de garantir une contribution optimale des Armées à la réussite de cet événement sportif international que le Sénégal s’apprête à accueillir.



La DIRPA indique que cette rencontre a été suivie, le vendredi 23 octobre, d’une reconnaissance par hélicoptère du dispositif d’évacuation sanitaire coordonné par le service de santé des Armées. Par cette démarche, les Armées réaffirment leur partenariat et leur engagement à accompagner les initiatives nationales et à contribuer au bon déroulement des JOJ Dakar 2026.



Les JOJ Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, Diamniadio et Saly. Environ 2700 athlètes sont attendus à Dakar 2026.