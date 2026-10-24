Soudan : le Royaume-Uni et 31 partenaires internationaux alertent sur un risque croissant de famine

Le Royaume-Uni et 31 partenaires internationaux ont alerté, vendredi, sur la détérioration alarmante de la situation alimentaire au Soudan, où 19,5 millions de personnes sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë.



Dans une déclaration conjointe, les signataires ont appelé à une action urgente pour éviter une famine dans les prochains mois, s'appuyant sur les mises en garde du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).



Selon le communiqué, environ 41 % de la population soudanaise souffre d'insécurité alimentaire aiguë, dont cinq millions de personnes confrontées à des niveaux de faim correspondant à une situation d'urgence.



En l'absence d'une intervention immédiate, le nombre d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère pourrait dépasser les 825 000 initialement prévus, tandis que le nombre de zones touchées par l'insécurité alimentaire, évalué dans un premier temps à 14, pourrait doubler.



Le Soudan est en proie, depuis avril 2023, à une guerre opposant l'armée régulière aux Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire. Le conflit a provoqué le déplacement de plus de 14 millions de personnes et plongé le pays dans l'une des pires crises humanitaires au monde.



« Le conflit est le principal moteur de la crise alimentaire au Soudan », souligne la déclaration, précisant que les combats ont entraîné le déplacement de millions de personnes, endommagé des infrastructures essentielles et perturbé les services de santé, la production agricole, les chaînes d'approvisionnement et les marchés.



La crise est également aggravée par les entraves systématiques à l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi que par les effets du phénomène climatique El Niño, qui a entraîné une baisse des précipitations et une aggravation de la sécheresse dans plus de la moitié du pays, selon les signataires.



Face à cette situation, le Royaume-Uni et ses partenaires ont exhorté les parties belligérantes à lever tous les obstacles à l'assistance humanitaire et à garantir un accès « complet, sûr, rapide et sans entrave », tout en assurant la protection des travailleurs humanitaires.



Ils ont également demandé l'autorisation des opérations humanitaires par toutes les voies d'accès, notamment à travers les lignes de front et les frontières, y compris par voie aérienne vers la région du Darfour, ainsi que la réduction des lourdeurs administratives retardant l'acheminement de l'aide.



Les signataires ont, en outre, appelé les parties au conflit à s'abstenir de toute attaque contre les infrastructures civiles, notamment les installations agricoles et les systèmes alimentaires, et à renforcer la coordination afin de protéger le personnel et les sites humanitaires.



Sur le plan international, les partenaires ont plaidé pour une augmentation des financements humanitaires, soulignant la nécessité de soutenir la saison des cultures hivernales et de renforcer les initiatives d'intervention menées par les acteurs locaux.



« Ensemble, nous devons agir sans délai pour éviter la famine », ont insisté les signataires, réaffirmant leur solidarité avec la population soudanaise et les organisations humanitaires qui poursuivent leurs opérations d'assistance vitale dans des conditions extrêmement difficiles.