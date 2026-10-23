Grève générale : le FSDT revendique une forte mobilisation au troisième jour du mouvement

Le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) se félicite de la mobilisation des travailleurs au troisième et dernier jour de la grève générale de 72 heures, organisée les 21, 22 et 23 octobre 2026.



Dans un communiqué, cette coalition regroupant 13 grandes structures syndicales affirme que le mot d’ordre a été largement suivi sur l’ensemble du territoire national, malgré les réquisitions et les menaces.



« Au troisième jour de la grève générale des 21, 22 et 23 octobre 2026, le FSDT se félicite du suivi massif du mot d’ordre de grève par les travailleurs sur l’ensemble du territoire national, malgré les réquisitions et menaces », indique le Front syndical.



L’organisation a également salué la détermination des travailleurs ainsi que l’engagement des syndicats membres dans le cadre de cette mobilisation.



Selon le FSDT, le mouvement traduit la volonté des travailleurs de défendre leurs acquis sociaux, leurs droits et leurs libertés syndicales.



« Ce succès confirme la force de l’unité syndicale et la volonté des travailleurs de défendre leurs acquis sociaux, leurs droits et leurs libertés syndicales », souligne le communiqué.



Une conférence de presse prévue ce samedi



Au terme de cette grève de 72 heures, le FSDT annonce qu’il procédera à une évaluation du mouvement afin de dresser le bilan de la mobilisation et de déterminer les prochaines étapes de sa lutte.



À cet effet, une conférence de presse est prévue le samedi 24 octobre 2026 à 10 heures, dans les locaux de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), à Keur Madia.



Cette rencontre permettra au Front syndical de présenter son bilan et de préciser les suites qu’il entend donner à son mouvement.



« Unis et déterminés, nous poursuivrons le combat jusqu’à la satisfaction de nos revendications », conclut le FSDT.