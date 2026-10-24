Une bourde et un penalty arrêté in extremis : Yéhvann Diouf et Nice s'offrent Brest au terme d'un match animé

En ouverture de la 8e journée de Ligue 1 ce vendredi, Nice, pourtant mal parti après une bourde de Yéhvann Diouf profitant à Ludovic Ajorque (15e), s'est imposé à Brest (2-1). Et ce, grâce à des buts d'Elye Wahi (61e) et Sofiane Diop (83e), entré en jeu. Car le gardien des Aiglons a aussi arrêté un penalty de Kenny Lala tout au bout du temps additionnel (90e+10).



Et Nice (11 points) a dépassé Brest au classement (9) au terme d'un dénouement rocambolesque que rien ne laissait présager ! Et surtout pas la première période, très terne et certes plutôt maîtrisée par les Finistériens, mais qui devaient leur avantage à la pause à une incroyable boulette de Yéhvann Diouf (voir ci-dessous), dont a bien su profiter Ludovic Ajorque, auteur de son troisième but de la saison (15e).



La seconde période, en revanche, a été épique. Dès la reprise, les Brestois ont eu deux grosses balles de break, mais Kenny Lala (47e) et Hugo Magnetti (48e) ont buté sur un Diouf, qui commençait à refaire surface. Et les Aiglons, notamment grâce à l'entrée en jeu à la 63e minute de Sofiane Diop à la place de Gauthier Hein, a peu à peu repris le dessus.



Ainsi, après une tentative de Wahi au premier poteau repoussée par Selvik (50e), l'avant-centre ivoirien est parvenu à égaliser en véritable renard, d'un geste instinctif du pied droit avec l'aide du poteau, sur un corner de Mohammed Amoura (61e). Après avoir marqué son troisième but de la saison en L1, le remuant attaquant azuréen a encore été décisif sur le deuxième, sa percée rageuse profitant à Sofiane Diop (déjà menaçant de la tête à la 68e), cette fois auteur d'un tir croisé chirurgical du droit (83e).



Puis il y eut l'interminable temps additionnel, où l'arbitre, Guillaume Paradis, interpellé par le VAR pour un accrochage d'Isak Jansson sur Ibrahim Kanté, a finalement, après un long visionnage, accordé le penalty qui s'imposait à Brest. Sans doute déstabilisé par l'attente, Kenny Lala l'a manqué du droit (90e+10), butant sur un Diouf ainsi passé de zéro à héros !







Avec L'Équipe

