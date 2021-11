Affaire Epstein: le procès de Ghislaine Maxwell débute à New York

Ses avocats se sont battus durant des mois pour éviter le procès qui commence aujourd’hui. En cas de condamnation, Ghislaine Maxwell risque la perpétuité.



« La rabatteuse »

Arrêtée en Juillet 2020, la fille de l'ancien magnat britannique des médias Robert Maxwell est accusée, entre autres, d’incitation à actes sexuels illégaux et d’avoir aidé Jeffrey Epstein à agresser des mineures.



Agée de 59 ans, Ghislaine Maxwell est désignée par certaines victimes comme « la rabatteuse » de l’ancien financier. Selon des témoignages, elle aurait recruté certaines victimes, alors mineures, et les aurait amenées dans les résidences de Jeffrey Epstein où elles ont été agressées sexuellement. Depuis le début de ce scandale, Ghislaine Maxwell nie en bloc les faits qui lui sont reprochés.



Jeffrey Epstein avait été arrêté en 2019 pour trafic en bande organisée de mineurs. Il s’était suicidé en prison avant le début de son procès. Mais les autorités avaient décidé de poursuivre ses complices éventuels, Ghislaine Maxwell en tête.



Le procès qui s’ouvre sera suivi de près en raison des relations qu'entretenaient Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein avec des célébrités et des personnalités politiques. Les audiences et les débats commenceront dès la fin de la sélection du jury.