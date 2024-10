Soudan: les Forces de soutien rapide du général Hemedti accusées de massacres de civils dans le centre

La semaine a été sanglante dans cet état situé au sud de Khartoum. Parmi les villages attaqués, Al Sahira et Azraq. Selon le comité de résistance d'Hasaheisa, les paramilitaires des forces de soutien rapide ont imposé un « siège total » aux habitants et multiplient les exactions contre les civils.



L'accès au terrain est impossible et les communications sont coupées. Il est donc difficile d'établir des bilans. Mais à en croire les listes de victimes diffusées par les habitants, rien qu'à Al Sahira, on comptait déjà plus d'une centaine de morts ce samedi matin et de nombreux blessés.



Les attaques contre des civils dans cette zone ont débuté dimanche dernier et se multiplient depuis. Il s'agirait d'une opération de représailles de la part des FSR, après que leur commandant régional a décidé de faire défection pour rejoindre l'armée régulière.



Selon le syndicat des médecins soudanais, le degré de violences est tel que les opérations de sauvetage pour venir en aide aux blessés sont devenues impossibles. Le syndicat appelle l'ONU à faire pression pour obtenir la mise en place de couloirs humanitaires vers des villages sûrs.