Liga : le FC Barcelone écrase le Real Madrid au Bernabéu pour le premier Clasico de Mbappé

Pour le premier Clasico de Kylian Mbappé, le FC Barcelone a humilié le Real Madrid sur la pelouse du Bernabéu. Au terme d’une seconde période de très haute volée, le Barça s’impose 0-4 grâce à un doublé de Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Raphinha et prend six points d’avance en tête de la Liga. En difficulté, Kylian Mbappé s’est vu signaler hors-jeu à huit reprises.



Les Madrilènes mettent fin à une série d’invincibilité de 42 matches en Liga, eux qui n’avaient plus été battus depuis le 24 septembre 2023 sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (3-1).



Sur le plan comptable, le FC Barcelone prend six points d’avance en tête du championnat. Un premier tournant dans la course au titre.