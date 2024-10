Ligue 1 : l’US Gorée leader provisoire, chocs Génération Foot – TFC, Jaraaf- Dakar SC, ce dimanche

La deuxième journée de Ligue 1 a débuté ce samedi avec trois matchs au programme.



Après sa lourde défaite lors de la première journée, Oslo FA a obtenu son premier point en tenant en échec Wally Daan, qui enregistre son deuxième match nul consécutif. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 1-1.



À domicile, l’US Ouakam s’est également contentée d’un match nul, comme lors de son premier match. Elle a partagé les points avec l’US Gorée dans une rencontre qui s’est soldée par un score de 2-2. Avec une victoire et un nul, l’US Gorée prend provisoirement la tête du classement.



Enfin, Jamono Fatick et Ajel de Rufisque ont conclu leur duel sur un score vierge de 0-0.



De grosses affiches seront au programme ce dimanche. Génération Foot croise Teungueth FC dans in chaud derby. Le leader Dakar Sacré Cœur va en découdre avec le Jaraaf au stade municipal de Ngor.



Battue lors de la première journée par Dakar Sacré Cœur, l'AS Pikine accueille la Linguère de Saint-Louis. Les banlieusards, qui ambitionnent de remporter le titre, auront à cœur de décrocher leur première victoire devant leur public.



Accroché par SONACOS lors de la première journée, le Casa Sports rend visite à l'AS HLM. Le club ziguinchorois, qui s’est contenté d’un nul lors de la première journée voudra rassurer ses supporters à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1.





Programme 2ème journée Ligue 1



Samedi 26 octobre 2024



Stade municipal de Ngor



US Ouakam / US Gorée 2-2



Stade Massene Sene



Jamono Fatick / AJEL de Rufisque 0-0



Stade Maniang Soumaré



Wally Daan/ Oslo F.A 1-1







Dimanche 27 octobre



Stade municipal HLM



16h30 : ASC HLM / Casa Sports



Stade municipal de Ngor



16h30 : Jaraaf/ Dakar Sacré Cœur



Stade Alassane Djigo



16h30 : AS Pikine/ Linguère



Stade Lat Dior



16h30 : Génération Foot / Teungueth FC





Stade Iba Gueye de Mbacké



16h30 : SONACOS/ Guédiawaye FC