Affaire F. B. Guèye : Mame Matar Guèye convoque la presse après un nouveau rebondissement

Nouveau rebondissement dans l'affaire impliquant F. B. Guèye, fille du vice-président de l'ONG Jamra, Mame Matar Guèye. Dans un communiqué publié ce lundi, l'organisation affirme que les charges d'« actes contre nature » ont été définitivement retirées du dossier d'instruction.



Selon Jamra, cette évolution fait suite à des informations relayées par certains médias le 24 juillet dernier. Afin d'en avoir la confirmation officielle, les avocats de F. B. Guèye, Me Seyba Danfakha et Me Alpha Oumar Diallo, se sont rendus auprès du juge du 6ᵉ Cabinet d'instruction, Sokhna Awa Diop.



« Ils ont effectivement eu confirmation que cette charge pénale d'« actes contre nature », et tout ce qui s'y rattache (homosexualité, lesbianisme), a été totalement écartée du dossier de FBG », indique le communiqué.



Face aux nombreuses réactions suscitées par cette affaire, l'ONG annonce que Mame Matar Guèye tiendra une conférence de presse le jeudi 6 août à 16 heures, à la salle de conférence de la mairie de Guédiawaye, afin d'apporter des éclaircissements sur ce dossier.



Pour rappel, F. B. Guèye avait été interpellée le 20 juillet 2026 par la Brigade de recherches de Faidherbe, en même temps que trois autres personnes. Les mis en cause restent poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et usage de cocaïne.



Au lendemain de cette arrestation, Mame Matar Guèye avait publiquement salué le travail des enquêteurs et appelé la justice à faire preuve de fermeté.



Il avait notamment demandé que « la loi soit appliquée dans toute sa rigueur », sans « deux poids, deux mesures », estimant que tous les citoyens doivent être traités de manière égale devant la justice.