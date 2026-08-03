Trafic de migrants : un réseau opérant entre le Sénégal et l’Espagne démantelé, six individus arrêtés et déférés

L’Antenne régionale de Ziguinchor de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré au parquet, le 29 juillet 2026, six (6) individus poursuivis notamment pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, complicité, mise en danger de la vie d’autrui et escroquerie en bande organisée.



Selon la Police nationale, cette opération est le résultat de l’exploitation d’un renseignement faisant état de la préparation d’un départ clandestin vers les îles Canaries. Les investigations ont permis de remonter jusqu’à un réseau organisé opérant entre Ziguinchor, l’île de Diogué, Joal-Fadiouth et l’Espagne.



Les enquêteurs ont identifié un présumé chef de réseau qui, avec l’appui de son frère, assurait la coordination de l’opération, son financement et la collecte des sommes versées par les candidats à l’émigration.



Autour de lui gravitaient plusieurs complices chargés de missions bien définies, notamment le recrutement des candidats et des capitaines de pirogue, l’hébergement des migrants ainsi que l’organisation logistique de la traversée.



Au cours de l’enquête, deux ressortissants de la sous-région, considérés comme des victimes, ont confirmé avoir été recrutés par le réseau et ont désigné le principal suspect comme l'organisateur de l'opération. Les autres personnes interpellées ont également confirmé son implication lors de leurs auditions.



Le principal mis en cause a reconnu les faits. Il a notamment expliqué avoir prévu de répartir les migrants en deux groupes afin d’échapper à la surveillance des forces de défense et de sécurité, avant d’emprunter un itinéraire passant par les eaux gambiennes en direction des Canaries.



Les perquisitions ont permis la saisie de listes de candidats de plusieurs nationalités, mentionnant les montants versés compris entre 400.000 et 700.000 francs CFA, de plusieurs documents jugés compromettants ainsi que de la pirogue destinée à la traversée, placée sous scellés.



Selon la Police nationale, cette intervention a permis de faire échouer un projet d’émigration irrégulière impliquant plus d’une centaine de candidats.



Les mis en cause ont été déférés devant le parquet, tandis que les investigations se poursuivent afin d'identifier d'éventuels autres membres de ce réseau.