Magal Touba 2026 : 22 morts et 436 interventions enregistrées par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers

Le bilan sécuritaire du Grand Magal de Touba s'alourdit encore à 22 morts, selon le point de situation livré ce lundi par les sapeurs-pompiers. Ce nouveau point de situation, arrêté à 18 heures ce lundi 3 août 2026, a été communiqué par le lieutenant Djily Diouf, officier chargé de la communication du détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP).



Selon le lieutenant Djily Diouf, 436 interventions ont été menées, impliquant 685 victimes, dont 663 personnes assistées et 22 corps sans vie.



Sur l’ensemble de ces interventions, 278 sont directement liées à des accidents de la circulation routière, occasionnant 565 victimes, parmi lesquelles 543 personnes assistées et 22 corps sans vie. Le dispositif sanitaire a par ailleurs distribué 1690 mètres cubes d’eau aux populations et assuré 459 consultations médicales gratuites au niveau du détachement.



Avec la fin du Magal et le début du retour des pèlerins, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a lancé un appel pressant aux usagers de la route pour un plus grand respect du code de la route. Elle recommande notamment d’éviter les surcharges, les excès de vitesse, les sorties de route et les dépassements non réglementaires.



La BNSP appelle au port de la ceinture de sécurité, pour les chauffeurs comme pour les passagers, ainsi que le port du casque pour les motocyclistes, ont également été rappelés comme des mesures essentielles de prévention.