Visas américains : la caution bancaire passe à 20 000 dollars pour 30 pays africains dont le Sénégal

Le gouvernement américain a décidé de pérenniser et de durcir son programme exigeant une caution bancaire pour l'obtention d'un visa de tourisme ou d'affaires, annonce Radio France Internationale (RFI) ce lundi 3 août. Le dispositif concerne désormais 50 pays, dont 30 nations africaines comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Ghana, avec un montant maximal fixé à 20 000 dollars.



Le montant de cette garantie financière, selon Rfi, restituée à la sortie du territoire américain, passe à une fourchette comprise entre 10 000 et 20 000 dollars, contre 5 000 à 15 000 dollars auparavant. Les autorités de Washington justifient cette mesure par la lutte contre le dépassement de la durée de séjour autorisée. Selon l'État américain, plus de la moitié des visiteurs issus des pays ciblés avaient dépassé la limite de leur visa en 2024.



Qualifié de succès par les autorités américaines à l'issue d'une phase de test d'un an, le programme a entraîné une baisse de près de 83 % des délivrances de visas pour les nations concernées. Près de la moitié des 20 000 demandeurs répertoriés ont renoncé à s'acquitter de la somme requise. En parallèle, dix autres pays africains, parmi lesquels le Burkina Faso, le Mali et la Somalie, demeurent soumis à une interdiction totale de nouveaux visas.