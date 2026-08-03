Une frappe israélienne tue deux Palestiniens à Gaza lors d’une nouvelle violation du cessez-le-feu

L’armée israélienne a tué deux Palestiniens lundi soir lors d’une frappe aérienne visant leur véhicule au sud-ouest de Gaza, dans une nouvelle violation de l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre 2025.



Une source médicale a indiqué à Anadolu que les équipes de secours avaient récupéré deux corps après qu’un véhicule a été ciblé dans la zone de Sheikh Ajlin, avant de les transférer vers l’hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza.



Cette attaque marque la première frappe israélienne depuis que l’envoyé principal du « Conseil de paix » pour Gaza, Nickolay Mladenov, et le conseiller du Conseil, Aryeh Lightstone, ont appelé le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu à mettre fin aux bombardements dans la bande de Gaza, conformément au plan du président américain Donald Trump.