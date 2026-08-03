Vélingara : une fillette de 7 ans retrouvée saine et sauve 48 heures après sa disparition grâce au courage d'un berger

Énorme soulagement à Vélingara et dans les localités environnantes. Disparue depuis vendredi dernier après avoir été enlevée à l'entrée du village de Saré Yéro Méta, la petite Penda Kébé, âgée de 7 ans, a été retrouvée saine et sauve, 48 heures après sa disparition, a appris le correspondant de Pressafrik.



Le dénouement heureux de cette affaire, qui avait plongé les populations dans l'angoisse, est attribué à la vigilance et au courage d'un berger. Selon les informations recueillies, ce dernier a été intrigué par la présence d'une fillette assise sur une moto conduite par un homme dont l'attitude paraissait suspecte et précipitée.



Soupçonnant qu'il se passait quelque chose d'anormal, le berger a décidé d'intervenir. Il aurait attaqué le conducteur, le contraignant à abandonner sa moto avant de prendre la fuite à travers la brousse, laissant l'enfant derrière lui.



Après avoir rassuré la fillette, le berger a immédiatement alerté les autorités compétentes. Informé de la situation, le commandant de la brigade de gendarmerie s'est aussitôt rendu à Mangacounda, dans la commune de Némataba, où l'enfant avait été mise en sécurité par son sauveur.



Les gendarmes ont ensuite procédé au transfert de la petite Penda Kébé vers Vélingara, en même temps que la moto abandonnée par le ravisseur présumé, qui pourrait constituer un élément important dans le cadre de l'enquête ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire et retrouver le fugitif.



L'arrivée du convoi à la brigade de gendarmerie de Vélingara a suscité une forte mobilisation. De nombreux habitants se sont massés devant les locaux de la gendarmerie pour accueillir la fillette dans une ambiance de liesse et d'émotion. Les scènes de joie traduisaient le profond soulagement des populations, profondément marquées par cette disparition qui avait semé l'inquiétude dans tout le département de Vélingara.



Si la petite Penda Kébé est désormais saine et sauve auprès des siens, les investigations se poursuivent afin d'identifier, localiser et interpeller le présumé ravisseur, toujours en fuite.