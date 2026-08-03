Absences après le Magal : 179 agents du ministère de la Fonction publique sommés de s'expliquer

Au lendemain du Grand Magal de Touba, la reprise du travail a été timide dans plusieurs services de l'administration. Si de nombreux agents ne se sont pas présentés à leur poste ce lundi 3 août 2026, cette journée n'avait pourtant pas été déclarée fériée.



Invité d'une émission sur Even Prod Média, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a révélé avoir pris des mesures à l'encontre des agents absents de son département.



« Ce matin à 10 heures, on était à 10 % de présence à la Fonction publique. J'ai demandé le recensement de tous les absents de ce jour. Ils sont au nombre de 179 et ils recevront tous une demande d'explication sur leur table », a-t-il déclaré.



Le lundi 3 août était bel et bien un jour ouvrable. En effet, la législation sénégalaise ne prévoit pas automatiquement un jour férié au lendemain du Grand Magal.



La loi n° 74-52 du 4 novembre 1974, relative à la fête nationale et aux fêtes légales, ne reconnaît un « lendemain férié » que dans des cas bien précis. C'est notamment le cas de la Korité et de la Tabaski lorsqu'elles tombent un dimanche : le lundi suivant est alors automatiquement chômé et payé.



Le même principe s'applique aux fêtes chrétiennes de Pâques et de Pentecôte, célébrées le dimanche.



En revanche, le Grand Magal de Touba, malgré son importance religieuse et l'ampleur de la mobilisation qu'il suscite, ne bénéficie d'aucune disposition similaire. En l'absence d'un décret du président de la République, le lendemain de la célébration reste donc un jour de travail, comme ce fut le cas ce lundi 3 août 2026.