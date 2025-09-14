Affaire Farba Ngom – Tahirou Sarr : Adama Guèye, président de l'UNIS, exige que l'on aille jusqu'au bout

Le président de l’Union Nationale des Indépendants du Sénégal (UNIS), Adama Guèye, a appelé à ce que toute la lumière soit faite dans l’affaire impliquant le député Farba Ngom et l’homme d’affaires Tahirou Sarr. Invité ce dimanche de l’émission Grand Jury sur la RFM, l’acteur politique a dénoncé une « intouchabilité » et une « omerta de corporation » chez les inspecteurs des impôts et domaines et du Trésor.



Selon lui, les soupçons de blanchiment d’argent qui pèsent sur les deux prévenus ne sauraient être réduits à leurs seules responsabilités. « Les actes de blanchiment que l’on reproche à Farba Ngom et Tahirou Sarr, pour l’essentiel, ce sont des virements qui ont été effectués par le Trésor », a affirmé M. Guèye.



Il a également souligné que ni l’ancien député, ni l’homme d’affaires n’avaient directement signé d’actes de propriété : « Ce sont les inspecteurs des impôts et domaines qui encadrent toutes les procédures d’attribution foncière. Les documents sont disponibles et on sait qui les a établis. »



Adama Guèye s’interroge : "pourquoi seuls Farba Ngom et Tahirou Sarr sont mis en cause, alors que les fonctionnaires impliqués dans les procédures sont épargnés ?" « Ils doivent être poursuivis. Et s’ils ont agi sur instruction politique, qu’ils le disent », a-t-il martelé.



Le leader de l’UNIS insiste sur la nécessité d’une justice équitable et exhaustive. « Le jub jubal jubanti (gouvernance sobre et vertueuse) ne doit épargner aucun secteur », a-t-il conclu, appelant à une lutte contre la corruption qui touche toutes les strates de l’administration.



