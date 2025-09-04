Affaire Farba Ngom : des organisations plaident pour la prise en compte des conclusions médicales dans la nouvelle demande de liberté provisoire

La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO), la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) et Amnesty International Sénégal ont été saisies par les avocats de Farba Ngom.



Placé sous mandat de dépôt depuis le 27 février 2025, son état de santé a été jugé incompatible avec la détention par trois experts médicaux désignés par le Collège des juges d'instruction du Pool Judiciaire Financier (PJF).



Dans un communiqué conjoint en date de ce jeudi 4 septembre, ces organisations signataires exhortent les autorités à considérer ces conclusions médicales lors de l'examen de la nouvelle demande de liberté provisoire déposée par ses avocats.