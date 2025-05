Affaire Farba Ngom : ses frères Birane et Ismaïla placés sous bracelet électronique

Nouvelle évolution dans l’enquête judiciaire visant l’entourage du député-maire Farba Ngom. Birane et Ismaïla Ngom, frères de ce dernier, ont été placés sous bracelet électronique ce lundi 20 mai 2025, à l’issue de leur audition par le Pool judiciaire financier.



Cette mesure judiciaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure portant sur des soupçons de transactions financières suspectes, notamment un virement de 4 milliards de francs CFA en provenance du Trésor public, effectué en juin 2022.



Selon Le Soleil qui donne l’information, les deux mis en cause sont poursuivis pour « association de malfaiteurs en bande organisée, complicité d’escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux. »



Toujours selon le journal, le dispositif de surveillance électronique a été retenu en raison de leur coopération avec les autorités, mais aussi pour garantir leur disponibilité durant la suite des investigations.