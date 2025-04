Affaire Fonds Covid-19 : les révélations explosives de l’ex-Dage du ministère des Mines impliquant Aïssatou Sophie Gladima

Alassane Diallo, dont le parquet avait demandé la « conduite » avant de constater sa fuite à l’étranger, a confirmé sous interrogation que les 1 milliard de FCFA reçus par le ministère dans le cadre des fonds Covid-19 avaient été utilisés « sur instructions » de l’ancienne ministre. Parmi les dépenses controversées figurait notamment le financement d’un centre gravimétrique à Kédougou, destiné aux orpailleurs affectés par la pandémie, livre Libération.

Cependant, malgré le décaissement des fonds, le projet n’a jamais abouti. Le marché, attribué à la Société commerciale du groupe Issa (Scgi), aurait été payé 73,2 millions de FCFAsur simple déclaration sur l’honneur et facture, sans garantie de réalisation.

Ces déclarations ont joué un rôle clé dans l’inscription d’Aïssatou Sophie Gladima sur la liste rouge des personnalités visées par la justice. Le parquet général s’appuie également sur les anomalies pointées par le rapport de la Cour des comptes, qui avait soulevé des irrégularités dans la gestion des fonds Covid.

Alassane Diallo, en détaillant les instructions verbales de l’ancienne ministre et les paiements sans contrepartie effective, a fourni des éléments concrets justifiant les poursuites.

La question centrale reste l’absence de réalisations malgré les fonds engagés. Le centre gravimétrique de Kédougou, censé soutenir les orpailleurs, n’existe toujours pas, soulevant des suspicions de détournement ou de mauvaise gestion.

Avec la fuite d’Alassane Diallo et les accusations contre d’anciens ministres, cette affaire s’annonce comme l’un des dossiers les plus sensibles de la lutte contre la corruption au Sénégal.

L’ancien directeur administratif et financier (Dage) du ministère des Mines et de la Géologie, Alassane Diallo, a livré des déclarations accablantes devant les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) avant de quitter le territoire national. Ses révélations ont directement mis en cause l’ancienne ministre Aïssatou Sophie Gladima, dont le parquet général réclame désormais la mise en accusation devant la haute cour de justice, au même titre que d’autres ex-membres du gouvernement comme Mansour Faye, Moustapha Diop, Ndèye Saly Diop et Ismaila Madior Fall.