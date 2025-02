Affaire François Mancabou : le juge du deuxième cabinet réactive le dossier

L’affaire François Mancabou, un des 11 membres supposés opérer sous le nom de « Force spéciale » et décédé lors de sa garde à vue au Commissariat central de Dakar, refait surface. Le juge du deuxième cabinet a posé un premier acte dans le cadre de l’instruction. Selon Libération, le magistrat instructeur a émis, la semaine dernière, des convocations en direction des anciens compagnons de cellule de François Mancabou. Ce, pour recueillir leurs témoignages.



Le journal de renseigner que ce rebondissement va permettre au magistrat instructeur d’avoir des informations importantes pour la poursuite de l’instruction qui repose, à ce stade, sur une enquête de la Division des investigations criminelles (Dic), une vidéo de Français Mancabou et des enregistrements audio que le défunt avait envoyé à des proches alors qu’il était à l’hôpital Principal de Dakar.



Pour rappel, à la date du 14 juillet 2022, le parquet avait affirmé, en citant une vidéo, que François Mancabou « avait violemment cogné le mur et les grilles de la cellule de détention où il se trouvait avec d’autres individus » .



Les proches du défunt avaient soutenu qu’il est décédé de tortures qu’il aurait subi lors de sa garde à vue au Commissariat central de Dakar. Les avocats du défunt avaient clairement annoncé dans un communiqué qu'ils n'écartent pas de recourir à une contre-expertise.