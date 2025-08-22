Affaire François Mancabou: une dizaine de policiers et de civils auditionnés ce vendredi et samedi

L'enquête judiciaire sur le décès de François Mancabou en garde à vue en 2022 à la police centrale de Dakar s'accélère. Une dizaine de policiers et de civils seront entendus aujourd'hui (vendredi) et demain (samedi) par le juge du 2ᵉ cabinet d'instruction près le Tribunal de Grande instance de Dakar, rapporte L'Observateur.



Pour rappel, François Mancabou avait été interpellé en juin 2022 lors de manifestations liées à l'arrestation d'Ousmane Sonko. Dans un rapport de police, il était présenté comme un membre présumé des « forces spéciales », un groupe soupçonné d'être à l'origine de la fabrication de cocktails Molotov, d'attaques contre les forces de l'ordre et de destructions de biens publics et privés.



Cependant, sa mort en garde à vue a soulevé des suspicions. La famille évoque la torture, une accusation rejetée par la police qui s'appuie sur une enquête interne menée par la Division des investigations criminelles (Dic). Des sources proches du dossier ont confié qu'une vidéo, versée au dossier d’instruction, montre François Mancabou se projetant violemment la tête contre les grilles métalliques de sa cellule. Un rapport d'autopsie du médecin légiste, ainsi qu'une autre vidéo attestant de son évacuation vers l'Hôpital Principal quelques minutes après l'incident, complètent ce faisceau d'éléments.



Selon les conclusions provisoires, il aurait succombé à la suite de ces blessures. Le 2ᵉ cabinet a ouvert le dossier en urgence, et un premier groupe des limiers de la police centrale sera auditionné dès aujourd'hui. Un autre groupe suivra demain afin que toutes les personnes présentes le jour du drame livrent leur part de vérité. Des civils, qui se trouvaient par hasard sur les lieux pour des affaires privées, ont déjà été entendus par la Dic et seront également convoqués par le magistrat instructeur.

