Affaire Hiba Thiam : la liberté provisoire encore refusée à Dame Amar et compagnie

Les inculpés dans l’affaire Hiba Thiam, jeune fille sénégalaise,"morte par overdose", lors d’une soirée avec ses amis dans un appartenant aux Almadies, début avril, vont rester en prison. La demande de liberté provisoire déposée par les avocats de Dame Amar et ses présumés complices, a été encore rejetée.



Me Ousmane Diagne qui avait introduit la demande, va saisir ce mardi, la Chambre d’accusation pour qu’elle statut sur ce rejet. Selon L’Observateur, si la Chambre d’accusation ne donne pas une suite favorable, le fils du défunt PDG de NMA Sanders et compagnies devraient alors attendre la tenue de leur procès prévu en novembre prochain.