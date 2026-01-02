Dérapage verbal : l'APDH recadre Maimouna Ndour Faye après ses propos sur le « pouvoir sérère »

L’Association pour la Protection des Droits Humains (APDH) est montée au créneau ce vendredi 2 janvier 2026. Dans un communiqué officiel, l'organisation fustige les récentes déclarations de l'animatrice Maimouna Ndour Faye, les jugeant attentatoires à la cohésion nationale.



Lors diffusée sur la 7tv, Maimouna Ndour Faye a dans ses propos évoqué un prétendu « pouvoir sérère » (Ngouru Sérère). Une sortie qui n'est pas passée inaperçue et qui suscite aujourd'hui l'indignation de l'Association pour la Protection des Droits Humains (APDH).



Pour le Dr Mbaye Cissé, président de l’association, le seuil de tolérance a été franchi. L'APDH « déplore vivement » ce qu’elle qualifie de propos regrettables. Pour l'organisation, invoquer des clivages ethniques dans l’espace public constitue une dérive dangereuse qui fragilise les fondements de la République.



« Le Sénégal est un pays démocratique où la diversité ethnique et culturelle est une richesse », rappelle le communiqué, soulignant que de telles références n'ont jamais eu leur place dans la vie politique et sociale du pays.



L'APDH ne se contente pas d'une simple dénonciation. Elle interpelle directement la patronne de la 7tv, l'invitant à « se ressaisir » et à adopter une posture plus conforme à l'exigence d'unité nationale. « En tant que responsable publique, il est de son devoir de promouvoir la cohésion sociale et de rejeter toute forme de discours discriminant ou diviseur », souligne le communiqué.



Dans un pays qui a toujours cultivé son « exception sénégalaise » en matière d'harmonie entre les communautés, l'APDH exhorte l'intéressée à agir en « véritable mère de famille ».