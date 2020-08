Affaire Hiba Thiam: le parquet attendu pour un règlement définitif: Dame Amar à l'écoute de la chambre d'accusation

Quel traitement le procureur de la République va-t'il faire du dossier Hiba Thiam ? Nous donnons notre langue de chat. Selon le journal les "ECHOS" de ce 26 août 2020, ce qui est sûr, c'est que comme annoncé, le juge d'instruction a bouclé son enquête. Et selon nos informations, il a même remis le dossier au procureur pour le règlement.



Il reste maintenant au chef du parquet de faire un réquisitoire définitif qu'il doit remettre au magistrat instructeur qui pourra ainsi rendre une ordonnance définitive de renvoi ou de non-lieu partiel. Par ailleurs, les avocats de Dame Amar, Mes Alya Bakhir et Jacqueline Fatima, dont le juge d'instruction avait rejeté la énième demande de mise en liberté provisoire, ont fait appel et scrutent du côté de la Chambre d'accusation,attendant d'être convoqués.