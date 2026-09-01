RTS : l’intersyndicale SYNPICS-SYNPAP dépose un préavis de grève ce mardi 1er septembre

L’intersyndicale SYNPICS-SYNPAP de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) annonce le dépôt d’un préavis de grève ce mardi 1er septembre 2026 à la Direction générale du Travail, au Point E à Dakar, à partir de 11 heures.



Dans un communiqué, les syndicalistes présentent cette initiative comme une « première dans l’histoire de la RTS ». Elles expliquent cette décision par « la situation tendue qui prévaut à la RTS depuis près de trois ans ».



Selon l’intersyndicale, le principal point de désaccord concerne la suspension de l’accord d’entreprise de la RTS. Les syndicalistes reprochent à la direction générale d’avoir « suspendu l’accord d’entreprise de manière unilatérale » et dénoncent également un refus du dialogue.



« Ce dépôt sera suivi d’un point de presse pour annoncer un nouveau plan d’actions », indique le communiqué.



Cette initiative intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les représentants des travailleurs et la direction générale de la RTS, dirigée par Pape Alé Niang.



Au cœur des revendications figure notamment le rétablissement de l’« Accord d’Entreprise », considéré par l’intersyndicale comme un texte essentiel régissant les conditions de travail des agents de la société nationale de radiodiffusion.



Les organisations syndicales exigent ainsi le rétablissement immédiat de cet accord et appellent à l’ouverture d’un dialogue afin de trouver une issue à la crise sociale qui secoue l’institution.