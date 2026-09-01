Présidence de la Commission de la CEDEAO : le général Birame Diop prend officiellement fonction ce mardi

Le général d'armée sénégalais, Birame Diop, prend officiellement fonction à la tête de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ce mardi 1er septembre 2026 à Abuja, au Nigéria. Désigné lors du 69ᵉ sommet ordinaire à Freetown, cet ancien ministre des Forces armées du Sénégal succède au Gambien Omar Alieu Touray pour un mandat de quatre ans (2026-2030).



Le chef d’Etat Diomaye Faye (président en exercice de la CEDEAO) a misé sur son profil militaire et sa solide expérience internationale pour diriger l'exécutif communautaire. Avant cette nomination, le général Diop a occupé les fonctions de ministre des Forces armées du Sénégal, de Chef d'état-major général des Armées (CEMGA) et de conseiller militaire auprès du Secrétaire général des Nations Unies à New York. Cette expertise est jugée cruciale pour relever les défis complexes qui attendent l'institution.



Au cours de son mandat, il devra gérer plusieurs chantiers prioritaires pour l'avenir de la région. Ses missions principales incluent le maintien du dialogue avec les pays de l'Alliance des États du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger), la lutte contre le terrorisme, la relance du projet de la monnaie unique « Éco » et l'optimisation des finances de la CEDEAO.