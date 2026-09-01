Division spéciale de cybersécurité : la TikTokeuse Rox la Chancelière entendue après plusieurs plaintes

Revenue récemment au Sénégal après un long séjour à l’étranger, la TikTokeuse connue sous le nom de Rox la Chancelière serait actuellement entendue dans les locaux de la Division spéciale de la cybersécurité.



Selon des sources proches du dossier, son audition fait suite à plusieurs plaintes déposées contre elle au Sénégal.



Très suivie sur TikTok pour ses directs consacrés notamment à l’actualité sénégalaise, Rox la Chancelière s’était fait connaître par ses prises de position souvent virulentes. Au cours de ses interventions, elle n’hésitait pas à s’en prendre à certaines personnalités publiques.



Son récent retour au Sénégal aurait ainsi relancé certaines procédures engagées à son encontre, selon les mêmes sources.



À l’issue de son audition, la suite qui sera réservée aux différentes plaintes devrait dépendre des conclusions de l’enquête. Une éventuelle mesure de garde à vue reste, à ce stade, soumise à l’appréciation des enquêteurs.