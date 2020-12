Affaire Hiba Thiam: le procès renvoyé au 13 janvier sur demande de la partie civile

Le juge de la 3e chambre Correctionnelle de Dakar a renvoyé, ce mercredi, au 13 janvier 2021, le procès de Dame Amar et compagnie, inculpés dans la "mort par overdose" de Hiba Thiam, survenue début avril dernier, lors d'une soirée avec ses amis dans un appartenant aux Almadies.



Le renvoi du procès a été motivé par la demande de la partie civile. Qui, selon Me Seydou Diagne, les frères et soeurs de la victimes, qui se sont constitués depuis le 16 avril, n'ont pas reçu de citation pour comparaître.



Dans cette affaire le juge d'instruction, Ahmet Sy, dans son ordonnance de renvoi, a visé les chefs d'association de malfaiteurs contre Dame Amar, Jacqueline, Fatoumata, Djibril Ndiogou, Pape Diadia Tall et Alia Bakhir.



L'ordonnance a aussi visé les chefs de violation de la loi 69-29 relative à l'état d'urgence, la corruption passive et le non assistance à une personne en danger délit pour lequel doit aussi répondre Louty Bà, la seule avoir bénéficié d'un contrôle judiciaire au début de la procédure.



S'agissant d'Amadou Niane, il est poursuivi pour détention de drogue en vue de consommation personnelle et entrave à l'action de la justice. L'agent de police Lamine Ba est poursuivi pour corruption passive.