Madagascar: le colonel Randrianirina en Afrique du Sud pour rassurer sur la transition politique

Après Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, le président de la refondation de Madagascar, Michael Randrianirina, était en Afrique du Sud ce vendredi 16 janvier pour une visite de travail avec Cyril Ramaphosa. Le colonel Michaël Randrianirina a pris le pouvoir en octobre dernier à la suite d’un mouvement de contestation massif de la jeunesse malgache, qui avait poussé l’ancien président Andry Rajoelina à fuir le pays avant d’être démis de ses fonctions.



« Une réunion d’information », voilà comment la présidence sud-africaine nomme cette rencontre. Le colonel Michael Randrianirina, qui a pris le pouvoir en octobre 2025, a ainsi pu mettre Cyril Ramaphosa au courant de la situation actuelle à Madagascar, notamment sur les « mesures prises en vue d’un processus de transition pacifique », écrit Pretoria.

Des mesures qui comprennent la tenue « d’un dialogue national », ce que le sommet extraordinaire de la SADC réuni le mois dernier avait recommandé, pour « ouvrir la voie à de nouvelles élections », expliquait alors le président sud-africain au moment de clôturer ce sommet.

Lors de cette visite de travail, Pretoria ajoute que « l’Afrique du Sud a pu exprimer son inquiétude face aux récents développements politiques à Madagascar, appelant au respect des processus démocratiques ». Cette première rencontre entre les deux présidents a eu lieu dans la résidence officielle de Cyril Ramaphosa. Une rencontre entre deux pays voisins, liés par des accords bilatéraux dans les domaines du transport aérien ou de la marine marchande.
RFI

Samedi 17 Janvier 2026 - 11:49


