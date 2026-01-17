Madagascar: le colonel Randrianirina en Afrique du Sud pour rassurer sur la transition politique

« Une réunion d’information », voilà comment la présidence sud-africaine nomme cette rencontre. Le colonel Michael Randrianirina, qui a pris le pouvoir en octobre 2025, a ainsi pu mettre Cyril Ramaphosa au courant de la situation actuelle à Madagascar, notamment sur les « mesures prises en vue d’un processus de transition pacifique », écrit Pretoria.
Des mesures qui comprennent la tenue « d’un dialogue national », ce que le sommet extraordinaire de la SADC réuni le mois dernier avait recommandé, pour « ouvrir la voie à de nouvelles élections », expliquait alors le président sud-africain au moment de clôturer ce sommet.
Lors de cette visite de travail, Pretoria ajoute que « l’Afrique du Sud a pu exprimer son inquiétude face aux récents développements politiques à Madagascar, appelant au respect des processus démocratiques ». Cette première rencontre entre les deux présidents a eu lieu dans la résidence officielle de Cyril Ramaphosa. Une rencontre entre deux pays voisins, liés par des accords bilatéraux dans les domaines du transport aérien ou de la marine marchande.
