Madagascar: le colonel Randrianirina en Afrique du Sud pour rassurer sur la transition politique

Après Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, le président de la refondation de Madagascar, Michael Randrianirina, était en Afrique du Sud ce vendredi 16 janvier pour une visite de travail avec Cyril Ramaphosa. Le colonel Michaël Randrianirina a pris le pouvoir en octobre dernier à la suite d’un mouvement de contestation massif de la jeunesse malgache, qui avait poussé l’ancien président Andry Rajoelina à fuir le pays avant d’être démis de ses fonctions.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">