Dakar : Commissariat Central démantèle un réseau criminel et interpelle quatre individus

Selon la Police nationale, l’enquête a été déclenchée suite à une plainte déposée le 14 janvier 2026. La victime signalait le cambriolage de son dépôt situé à Notto Gouye Diama, survenu dans la nuit du 6 janvier.

Les malfaiteurs avaient sectionné les cadenas pour dérober 36 ballots de sacs à pomme de terre et 29 sacs d'engrais, pour un préjudice estimé à plus de 8.500.000 FCFA. Pour retarder la découverte du vol, les auteurs avaient pris le soin de remplacer les cadenas par de nouveaux, précise la même source.

Les premières pistes ont été obtenues grâce à un commerçant de Dakar auquel l'un des suspects avait proposé la marchandise à un prix dérisoire.

Localisé grâce à des indices technologiques confirmant sa présence à Notto Gouye Diama le soir des faits, le suspect principal a été appréhendé à la Médina après avoir opposé une vive résistance. Face aux preuves, il a avoué avoir orchestré le vol avec deux complices et stocké une partie du butin dans un dépôt à Malika.

Un transport à la Médina a permis d'arrêter le commerçant ayant racheté les 29 sacs d'engrais (à 14.000 FCFA l'unité). Ce dernier a admis en avoir déjà écoulé 15 auprès de producteurs, les 14 restants étant dissimulés dans le village de Ndiagne Saw (zone de Ndondol).

Toujours selon la Police, le chauffeur du véhicule utilisé pour le transfert du butin vers Dakar a également été interpellé à la Médina. Malgré ses dénégations, l'enquête établit qu'il a assisté au bris des cadenas et au chargement de la marchandise.

Sous l'autorisation du Procureur de la République, une opération à Notto Gouye Diama a permis d'interpeller le quatrième suspect. C’est lui qui, lors d’une phase de repérage, avait renseigné le réseau sur l’importance du stock d'engrais dans le dépôt ciblé.

Lors du transport effectué à l'entrepôt de Malika pour récupérer les ballots de sacs à pomme de terre, les enquêteurs ont constaté qu'il ne restait que 34 ballots sur les 36 déclarés. L'enquête de voisinage et l'interrogatoire du bailleur du local ont permis d'établir que ce dernier, disposant d'un double des clés, avait subtilisé deux ballots pour les revendre sur le marché parallèle à 120.000 FCFA l'unité, renseigne la Police.

L’ensemble des mis en cause a été placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de localiser les derniers produits écoulés et de finaliser la procédure de déferrement.

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Dakar a démantelé un réseau criminel organisé et procédé à l’interpellation de quatre (4) individus. Ils sont poursuivis pour “association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction et usage de moyen roulant, complicité et recel”.