Affaire Lamine Diack et son fils : le procès de nouveau renvoyé

Le procès de l'ancien patron de la fédération internationale d'athlétisme (IAAF), de 1999 à 2015, Lamine Diack et de son fils, Papa Massata, a été encore renvoyé. Selon "La Lettre Quotidienne" et repris par le journal « Enquête ».



En effet, le procès qui devait se tenir au mois de janvier dernier, a été renvoyé juqu’au juin pour des problèmes de procédure, sur l'ordre du parquet financier en raison de nouvelles pièces versées au dossier.



Lamine Diack est poursuivi pour corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée, notamment pour son implication présumée dans un système de corruption voué à protéger des athlètes russes dopés. Cinq (5) autres acteurs présumés dont son fils, Papa Massata Diack qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.