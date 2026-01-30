Journée Nationale de l’Huître: Une filière en pleine mutation vers la durabilité

La Place du Souvenir Africain a vibré ce jeudi au rythme de la Journée Nationale de l’Huître (JNH). Sous le thème « Les huîtres du Sénégal : un levier d’autonomisation, d’innovation et de durabilité pour les communautés côtières ». Présidée par le Dr Fatou Diouf, Ministre des Pêches et de l’Économie maritime, cette édition 2025 a mis en lumière le rôle crucial des femmes, véritables piliers de la chaîne de valeur.



De la collecte à la commercialisation, l’ostréiculture s’affirme comme un puissant vecteur d’autonomisation permettant à des milliers de ménages de renforcer leurs revenus et d’améliorer leurs conditions de vie. « En protégeant l’huître, nous préservons nos côtes, notre biodiversité et l’avenir de nos communautés », a souligné le Dr Fatou Diouf, rappelant que ces mollusques filtrent naturellement l’eau et participent à la restauration de la mangrove.



L'événement a également été l'occasion de dresser le bilan du programme FISH4ACP. Mme Bintia Stephen Tchicaya, Représentante par intérim de la FAO au Sénégal, a salué les avancées concrètes de ce programme, notamment un fonds de contrepartie a permis de subventionner 28 projets à hauteur de 170 millions de FCFA . Cet événement majeur a réuni autorités, partenaires internationaux et acteurs de la filière pour célébrer une ressource devenue le nouveau moteur de l’économie bleue sénégalaise.La journée a été rythmée par des panels thématiques, un concours-débat pour les jeunes intitulé « Kay Débat », et des ateliers culinaires démontrant que l'huître est aussi un terrain d'innovation gastronomique.