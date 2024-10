Affaire Lat Diop : ses comptes bancaires bloqués, l’ensemble de ses biens immobiliers saisis

Lat Diop, ancien Directeur général de la loterie Nationale du Sénégal (Lonase) fait face à des mesures conservatoires, touchant l’ensemble de ses biens immobiliers comprenant le blocage de ses comptes bancaires, la saisie de ses véhicules et de sa résidence principale. Mesures que ses avocats estiment être injustes. Ces derniers restent déterminés à faire sortir M. Diop de prison et ainsi stopper ses dures mesures.



L’ancien Directeur général de la loterie Nationale du Sénégal (Lonase) doit désormais faire face aux effets pervers des mesures conservatoires drastiques ordonnées par le juge d’instruction financier en charge de son dossier.



Selon le journal L’Observateur, le magistrat a demandé le gel de ses comptes bancaires, lesquels d’après ses avocats, contenaient des sommes modestes destinées à l’entretien de sa famille et de ses proches.



Mais en plus du blocage de ses comptes, le juge d’instruction a ordonné la saisie de plusieurs véhicules appartenant à Lat Diop, dont certains étaient déjà en possession des membres de sa famille.



La même source indique que le juge a entamé une procédure visant à saisir la résidence principale ainsi que d’autres biens immobiliers de l’ancien Dg de la Lonase.



D’après L’Obs, cette démarche a été critiquée par les avocats qui estiment que ses mesures ne visent qu’à l’asphyxier financièrement.



Ils dénoncent ce qu’ils considèrent comme une volonté manifeste de priver leur client de toute capacité de défense en l’accablant sous le poids de sanctions excessives.



Cependant, ses avocats se déclarent prêts à engager une « lutte acharnée pour faire sortir leur client de prison et lever ces mesures conservatoires imposées ».



Selon la défense, Lat Diop serait avant tout « la cible d’un règlement de compte politique, visant à l’écarter de la scène publique », informe le quotidien du Groupe Futurs Médias.