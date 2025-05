Affaire Lissa Tine : Deux journalistes de Réfane TV arrêtés à Colobane

Deux membres de l’équipe de Réfane TV, le journaliste Thianar Diouf et le cameraman Khadim Tine, ont été arrêtés mercredi 14 mai à Colobane (Dakar). Cette interpellation intervient dans le cadre de l’affaire Lissa Tine – Modou Yade, une disparition remontant à 2019 et qui continue de susciter l’émoi.



Selon le directeur général de Réfane TV, Pape Diop, ces arrestations seraient directement liées à leur travail sur ce dossier sensible. « Modou Yade les a contactés sous prétexte d’une interview, mais une fois sur place, à Colobane, la police les a arrêtés et conduits au commissariat de la Médina », affirme-t-il, dénonçant un « piège » tendu par la personne au cœur de cette affaire.



L’affaire remonte à avril 2019. Lissa Tine, une jeune femme originaire de Sew, dans la commune de Réfane, poursuivait alors ses études à Touba-Toul. Mariée avec Modou Yade, le couple avait eu une fille avant de divorcer. L’ex-compagnon continuait néanmoins de verser une pension alimentaire. Un jour, il aurait demandé à Lissa Tine de venir récupérer l’argent à Dakar, à Colobane, en affrétant un taxi. La jeune femme n’a plus jamais été revue depuis. Malgré les recherches menées par sa famille, elle reste introuvable. Modou Yade avait été arrêté, puis libéré, avant d’être de nouveau placé en détention suite à une autre plainte de la famille et du collectif réclamant justice. Il a bénéficié depuis d’une liberté provisoire.



Ces dernières semaines, l’affaire a refait surface sur TikTok, mobilisant l’opinion publique. Des vidéos largement partagées ont mis en cause Modou Yade. Mardi dernier, des jeunes ont tenté d’incendier un de ses dépôts à Colobane, selon plusieurs témoignages.

« Je pense que ces événements ont poussé soit Modou Yade à saisir la justice, soit la justice s’est autosaisie, entraînant un renforcement de la sécurité autour de ses magasins », a expliqué Pape Diop. Selon lui, l’arrestation des journalistes s’inscrit dans cette spirale de tensions.



Les deux journalistes sont toujours retenus au commissariat de la Médina. La direction de Réfane TV a engagé Me Amadou Diallo pour assurer leur défense et demande leur libération immédiate.