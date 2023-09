Affaire Locafrique: l'ancien directeur général et l’ex-administrateur édifiés sur leur sort ce vendredi

Placés en garde à la Sûreté urbaine mercredi pour « voies de fait, destruction de biens appartenant à autrui et vol », Imencio Moreno et de Michel Borelli ont été présentés au procureur jeudi. Après un retour de parquet, c'est ce vendredi que l'ancien directeur général et l’ex-administrateur de Locafrique, seront édifiés sur leur sort.



Comme révèle le journal Libération, c’est Khadim Ba, rétabli dans ses droits et fonctions de directeur général qui avait déposé une plainte. « Mal intentionné et de mauvaise foi, M. Moreno s’est introduit dans les locaux de la société et s’est permis de défoncer le bureau du directeur général, sans aucune décision d’ouverture des portes. Prétextant en effet d’une décision d’expulsion du plaignant, le mis en cause s’est fait accompagner d’un huissier de justice en l’occurrence qui entendait procéder à l’expulsion du plaignant suivant les règles établies à la date du 21 août (…) », peut-on lire dans la plainte.



En outre, «Khadim Ba en quittant son bureau, y avait laissé en toute sécurité, ses effets personnels d'une très grande valeur. Il sur veillait en permanence les mouvements autour de son bureau : travers les caméras pour s'assurer que personne n'y touche. Depuis ce jour, il n’a pas pu retrouver ses effets personnels, Moreno ayant décidé de se comporter comme le propriétaire de tous ces biens (…), conclut la plainte.



Le juge en charge du Rccm (Registre du commerce et du crédit mobilier) a reconnu dans une ordonnance en date du 31 août que le seul directeur général de la société Locafrique est Khadim Ba.