Lettre ouverte au PR: Ne ratez pas ce mois de Mai (Par Serigne Mbacké Ndiaye)

Excellence Monsieur le Président de la République,



Le mois de Mai 2026 est une date symbolique à ne pas rater. Jugez-en:

- Le 24 Pentecôte

- le 27 Tabaski

- le 28 journée du Dialogue

- le 29 anniversaire du Président Abdoulaye Wade.



C'est dans ce contexte que vous avez décidé de recevoir les forces vives de la Nation, initiative que je salue et soutiens de toutes mes forces.

Mais au-delà de cette déclaration d'intention, je vous suggère, respectueusement, de prendre des mesures fortes.



La première mesure serait de créer un climat d'apaisement comme le fit votre prédécesseur le Président MACKY Sall en libérant les hommes politiques tels que Moustapha Diop, Maodo Malick Mbaye et leurs co- accusés. Qu'on me comprenne bien. Je ne demande pas l'abandon des poursuites mais leur libération provisoire.



Il faudrait, ensuite, lancer un appel pour un consensus national. Les questions sécuritaires à elles seules méritent qu'une telle initiative soit prise. Le Mali est en difficulté, les Djihadistes menacent nos installations que sont Manantali et Diama etc....



La sécurité n'est pas seulement l'affaire des Forces de Défense et de Sécurité, c'est l'affaire de tous. Alors pour une fois au moins, oublions nos modestes personnes, nos querelles et intérêts partisans et consacrons nous à la dépense de la patrie, de la république et de la nation.



Tous les Sénégalais doivent répondre à cet appel mais faudrait- il que vous le lanciez. Or de ce point de vue, le mois de Mai, mois du dialogue, de l'unité et de la Concorde, vous donne l'opportunité ou peut-être même vous y oblige.





Ministre Serigne Mbacké Ndiaye