Affaire Locafrique: la cour d'Appel déboute Khadim Ba et le juge Demba Kandji

Les murs du Palais de justice ont résonné de théories liées au Droit. En effet, la cour d'Appel de Dakar a rendu son verdict dans le contentieux qui oppose le vieil Amadou Ba, patron de la compagnie Ouest-africaine de crédit-bail (Locafrique ) à son fils Khadim Ba. Il y a de cela quelques mois, sa démission du Conseil d'administration de la Société africaine de raffinage (Sar) avait défrayé la chronique et avait fait les choux gras de la presse. Lui,c'est Khadim Ba, le Directeur général de Locafrique.



Plus tard, "Source A" révélait en exclusivité qu'avant d'annoncer sa décision de procéder au retrait de sa ligne de crédit de 250 millions d'euros (163 milliards F Cfa) qu'il avait mise à la disposition de la Société africaine de raffinage, Khadim Ba avait été viré du Conseil d'Administration de la Sar. Non pas par la Société africaine de raffinage. Mais plutôt par son propre père, Amadou Ba.



À l'époque, Source A renseignait que tout était parti d'un Arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la chambre d'Accusation de la cour d'Appel de Dakar, qui avait été sans appel au détriment de Khadim Ba et en faveur de son pater. Cet Arrêt, rendu par ladite juridiction, décrète que toutes les accusations, prétendument cédées à Khadim Ba, à son frangin Alioune Badara Ba, à sa maman Oumy Guèye,ainsi qu'à ses sœurs Ndèye Khady Ba et Fatou Kiné Ba, à la faveur du protocole du 24 novembre 2016 ne sont productives d'effet quelconque.



Autrement dit, la Chambre d'Accusation avait purement et simplement donné raison à son père Amadou Ba, qui avait attaqué son fiston, au motif que, selon le vieux, Khadim Ba avait "imité sa signature, pour mettre la main sur Locafrique". Mais, contre toute attente, le vieillard a reçu une ordonnance délibérée par l'ancien président de la Cour d'Appel. Après avoir obtenu gain de cause dans le cadre du contentieux qui l'opposait à son fils Khadim Ba, une cause de 3 milliards F Cfa lui a été demandée.



Une décision qui a mis le pater dans tous ses états. Après une rude bataille judiciaire, Dame justice vient de rétablir Amadou Ba dans ses droits, rapporte le journal Source A. Dans une ordonnance rendue, le 13 août dernier, la cour d'Appel de Dakar a rétracté l'ordonnance numéro 208/20 du 29 avril 2020 rendue par Demba Kandji. Ainsi, Ciré Aly Bâ, tout nouveau premier président de la Cour d'appel de Dakar, a donné raison à Amadou Ba dans le procès qui l'opposait à son fils Khadim Ba.