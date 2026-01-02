Réseau social
CAN 2025 : Kalidou Koulibaly va manquer un seul match
Expulsé lors du match contre le Bénin, qui marquait sa 100e sélection avec l’équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly ne manquera qu’une seule rencontre. Le capitaine des « Lions » sera suspendu pour le huitième de finale face au Soudan, selon le sélectionneur Pape Thiaw.
 
« Je pense qu’il en a pris un (match de suspension). Il sera suspendu juste pour le match de demain (samedi, 16h00 GMT). Nous espérons passer et continuer la compétition », a déclaré le technicien sénégalais.
 
Le défenseur sénégalais manquera donc le huitième de finale contre le Soudan, mais pourrait effectuer son retour en cas de qualification pour les quarts de finale.
Moussa Ndongo

Vendredi 2 Janvier 2026 - 17:17


