Ziara de la Famille Omarienne de Louga : Le ministre de l’Intérieur a présidé la réunion nationale préparatoire

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a présidé ce vendredi matin la réunion nationale préparatoire à la Ziara du 9 au 10 janvier 2026 de la Famille Omarienne de Louga.



Cette rencontre s’est tenue en présence du gouverneur et du préfet de Louga, des Forces de défense et de sécurité (FDS), des directeurs nationaux ainsi que des autres structures impliquées dans l’organisation de cet événement religieux. Étaient également présents le porte-parole du Khalife, le coordonnateur de la Ziarra et les membres du comité d’organisation.