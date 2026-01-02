Ziguinchor : l’hôpital de la Paix disposera bientôt d’un appareil d’IRM

Docteur Assane Dramé, directeur de l’Hôpital de la Paix de Ziguinchor (sud), a annoncé ce vendredi 02 janvier que son établissement devrait bientôt disposer d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) dont la livraison dépend de la fin des travaux de construction du bâtiment destinée à l’accueillir.



Selon l’Agence de Presse Sénégalaise, la construction du bâtiment avait débuté en 2024. C’est en raison de retards notés et de contraintes liées à la mise aux normes de l’infrastructure qu’il n’a pu être livré à temps. Mais, pour Dr Assane Dramé, l’appareil est déjà acquis et est actuellement entreposé à Dakar dans l’attente de la finalisation du bâtiment.