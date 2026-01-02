Combat Général Malika contre Alioune Seye 2 : quatre (4) personnes arrêtées pour vol à l’arraché

Les actes de délinquance sont souvent signalés pendant et après les combats de lutte. Dans ce contexte, le Commissariat d’arrondissement de Pikine a procédé, le 1er janvier 2026, à l’interpellation de quatre (4) personnes pour « vol à l’arraché ».
Selon la Police nationale, ces arrestations font suite aux opérations de sécurisation du combat de lutte opposant Général Malika à Alioune Seye 2. Les mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête suit son cours.
