PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Combat Général Malika contre Alioune Seye 2 : quatre (4) personnes arrêtées pour vol à l’arraché



Les actes de délinquance sont souvent signalés pendant et après les combats de lutte. Dans ce contexte, le Commissariat d’arrondissement de Pikine a procédé, le 1er janvier 2026, à l’interpellation de quatre (4) personnes pour « vol à l’arraché ».
 
Selon la Police nationale, ces arrestations font suite aux opérations de sécurisation du combat de lutte opposant Général Malika à Alioune Seye 2. Les mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête suit son cours.
Moussa Ndongo

Vendredi 2 Janvier 2026 - 17:41


